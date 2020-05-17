Дамаск загрожує стерти ім’я Путіна з історії, розв’язавши війну з росіянами

Очевидно, що з Башаром Асадом у Росії почалися якісь серйозні проблеми, тільки ось незрозуміло, звідки вони взялися. Деякий час тому в деяких російських ЗМІ, у тому числі близьких до Кремля, з’явилися публікації з дослідженнями про стан сирійського президента. Згідно з цим опитуванням, Асад втратив довіру свого народу і загруз в дикій корупції, тому на чесних президентських виборах його, швидше за все, чекає крах.

Побачивши такі статті на російських ресурсах, іноземні мас-медіа приступили до штампуванні новин на тему того, що Асад вийшов у Кремля з довіри, і, схоже, Москва має намір змістити свого найближчого союзника на всьому Близькому Сході. Потім, правда, деякі російські видання, почали всю цю історію, видалили антиасадівські статті і заявили, що були зламані. Пахне обманом, але нехай — може і правда у всюдисущих російських хакерів з’явилися могутні конкуренти на Заході, яким є справа не тільки до Кремля, але і до другосортних прокремлівських ЗМІ. Написали, видалили, вибачилися — так могла закінчитися історія, тільки от у неї з’явилося несподіване продовження.

Схоже, в самій Сирії, вірніше, в тій її частині, де всім заправляють асадиты, інформацію про неприйняття Кремлем Асада сприйняли всерйоз. Настільки серйозно, що тепер найближчі соратники Башара Асада відкрито говорять про війну з Росією, якщо вона надумає якимось чином протистояти Асаду.

Мова йде про сирійському парламентарії Халед аль-Абуде. Зараз у нас його призабули, але пару років тому російські ЗМІ, в тому числі провідні, активно користувалися його коментарями на різні теми. Наприклад, він міркував на тему гельсінської зустрічі Путіна і Трампа. Тоді він запевняв, що кінець американської присутності близький, і Путін про це повинен розповісти свого заокеанського колеги. Мовляв, підстав у нього предостатньо, бо він їде до Фінляндії з «багажем досягнень, знань і союзників», а у Трампа ніякого багажу немає. Загалом, цілком собі приємні коментарі. Відразу було зрозуміло, що це не просто один Асада, але друг Росії. Але зараз цей друг говорить такі речі, що кожному росіянину, незалежно від його політичних поглядів, буде неприємно це чути.

Почалося все тиждень тому. Абуд, засмучений антиасадовскими публікаціями в російських ЗМІ, пішов боротися з цим, як і всякий інтернет-воїн, в соціальні мережі. Він написав великий піст і розмістив його в Facebook. Якби сирійський парламентарій, дуже близький до Асаду, знаходився в РФ, за такий пост його цілком можна було б залучити за екстремізм. У нас і за менший садять. Починається в його тексті досить благообразно, хоча відразу насторожує те, що слова «Росія», «руські», «Путін» чому весь час в лапках. Втім, може бути, у арабів так допускається. Ще дещо дивним виглядає заголовок: «А якщо лев розсердиться на Путіна?».

Спочатку Абуд пише про ті самі публікації — він каже, що зі своїми однодумцями йому довелося уважно їх вивчити. Висновок наступний — вони, швидше за се, дійсно відображають позицію російської влади. У зв’язку з цим у Дамаску, від імені якого дозволяє собі говорить Абуд, є свої пропозиції.

Загалом, Путін насправді погано розуміє, яка його справжня роль в Сирії. Асад не потребував і не потребує його захисту, бо він — не найслабший. Однак Асад — мудрий політик, який, прагнучи пом’якшити наслідки війни з тероризмом та інтервенції Штатів, привернув росіян. При цьому президент САР створив для Москви якусь ілюзію — він змусив Кремль думати, що він просуває і захищає свої інтереси на Близькому Сході, хоча насправді, все, що робилося, було захистом і просуванням виключно інтересів Асада. Також Москва багатьом зобов’язана Дамаску — не тільки тим, що їй дозволили захищати інтереси видатного лідера, але і тим, що завдяки участі в сирійській війні Росію раптом знову почали вважати великою силою, яка знайшла вплив на Близькому Сході. У будь-який момент Асад може змінити це, вигнавши росіян, раптом оголосивши їх окупантами або стравив з терористами.

Також він вважає можливими ворожі дії проти наших військових — наприклад, він допускає, що сирійська розвідка може призвести росіян в гори Латакії в пастку до десятків тисяч бойовиків. Та й самої сирійської армії, за його словами, багато не треба щоб почати війну проти російської присутності — Абуд вважає, що при ускладненні ситуації будь-який з сирійських парламентаріїв може встати на черговому засіданні і заявити, що росіяни — окупанти, і від них треба позбутися. І ось таких припущень, фантазій, пропозицій ще дуже багато у вірного соратника Башара Асада. Особливої уваги заслуговує його фінальний перл. Він заявляє, що Путін більше нічого не може нав’язувати Асаду, а якщо він цього не розуміє, то Асад цілком може зробити так, що ім’я «Путін» буде стерто з історії Росії.

Схоже на марення. До речі, Абуд і сам пише, що багатьом це може здатися нереалістичним, проте сміятися нікому не варто, адже якщо Росія дозволяє собі нападки, то і Сирії треба відповідати. Так собі логіка. Тільки ось що цікаво — в цьому тексті Абуд відзначав виняткову роль Ірану і «Хезболли», які єдині вірні союзники Сирії, і на них треба в майбутньому орієнтуватися. Таке відчуття, що хтось активно намагається вбити клин у цей, здавалося б, міцний союз РФ, Ірану і Сирії. Американці, звичайно, скажуть багато. Тільки от як вони примудрилися пробратися так глибоко й високо в оточення Асада? Невже ні наші, ні сирійські специ, активно всі які моніторять, не зуміли вирахувати «агента Держдепу»? Втім, все може бути прозаїчніше — можливо, Абуд має зв’язок з сирійською опозицією. Все-таки він потрапив до парламенту від провінції Даръа. Саме звідси пішла сирійська революція, тут почалася ця нескінченна війна, і тут досі багато противників Дамаска. Як би те ні було, такі люди і такі заяви нічого хорошого російсько-сирійським відносини не принесуть.