На заході обурюються, що Росія будує нові криголами

Ні для кого не секрет, що активне освоєння Арктичних широт є пріоритетним напрямом у зовнішній політиці Російської Федерації. Також зрозуміло, що без наявності у нашої країни криголамів в Арктиці робити нічого і саме тому днями був підписаний контракт на створення нового криголама в рамках проекту 10500 (ЛК-120Я).

Дане судно буде зводитися на верфях суднобудівного комплексу “Зірка”, який розташований в місті Великий камінь в Примор’ї. Передбачається, що новий криголам буде спущений на воду в 2027 році.

У зв’язку з цією новиною варто відзначити, що, незважаючи на всю амбіційність даного проекту, будівництво нового криголама більш ніж вчасно, оскільки завдяки цьому судну наша країна зможе здійснювати цілорічну навігацію вздовж Північного морського шляху, який багато експертів вже зараз вважають одним з найбільш перспективних торгових маршрутів, які пов’язують Європу і Азію.

Звичайно ж, даний проект викликав бурхливе невдоволення на Заході, оскільки ряд країн і в першу чергу США не можуть змиритися з тим, що Росія має всі шанси отримати ексклюзивні права на користування Арктичними територіями. Однак навіть на Заході не можуть приховати свого здивування перед тією міццю, яку має втілити в собі новий російський криголам.

Так видання “The Barents Observer” Норвегія, опублікувало статтю, в якій висловлюється обурення і здивування тим, чому Росія зважилася втілити такий дорогий проект у той час, коли світова економіка перебуває в стагнації, але разом з тим відзначає, що новий криголам Росії поб’є всі рекорди серед кораблів такого класу і зможе з легкістю забезпечити прохід караванам судів, що займаються перевезенням контейнерів.