Леся Никитюк засветила грудь в прозрачном наряде

Звезда добавила в Инста-сториз кадр в довольно откровенной одежде, который дополнила рисунком.

Популярная телеведущая Леся Никитюк засветила «грудь» в пикантном наряде. В Инста-сториз знаменитость выставила селфи, на котором позирует в абсолютно прозрачной водолазке-сетке и бюстгальтере нюдового цвета.

Столь соблазнительный кадр «леди Ле» обыграла с присущим ей юмором — ведущая дорисовала на фото контуры груди.

Стоит отметить, что телеведущая частенько в последнее время надевает наряды с откровенным декольте, которые, к слову, ей очень идут.

Также частенько Никитюк обыгрывает “откровенные фото“. Так, недавно Леся добавила в Инстаграм кадр в купальнике с забавной подписью и хештегом:

# сисиПисиЯ нашла нам титькы девушки! А если надо кому-то, то и дополнительные бедра и попку🥳Мы спасены !!!Листая, жду коментов❤️Рубрика # сисиПисы, – пошутила Никитюк.

: u-news.com.ua