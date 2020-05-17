На цьому тижні Росія (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) поставила похмурий антирекорд: за даними американського університету Джона Хопкінса, країна зайняла друге місце в світі за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Найважчий удар припав по столиці країни — Москві. Оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом повідомив у неділю, що 281 752 підтверджених випадків більше половини — 142 824 — припадають на Москву. Але тепер вірус все активніше «розповзається» та по регіонах величезної країни, що розкинулася на 11 часових поясах і має в своєму складі важкодоступні і бідні території.

Під час телеконференції з головами 85 суб’єктів Російської Федерації, що відбулася в минулий понеділок, президент Путін заявив, що тягар рішення про те, чи продовжувати режим карантину, або приступити до поступового пом’якшення відповідних обмежень, тепер лежить на керівниках регіонів.

Він сказав: «У нас величезна країна. В залежності від кожного конкретного регіону, епідеміологічна обстановка істотно розрізняється. Ми брали це до уваги і раніше, а тепер повинні діяти з ще більшою обачністю та обережністю».

Згідно з офіційною статистикою, коронавірус торкнувся всі адміністративні суб’єкти Росії, від Калінінградського анклаву на заході, затиснутого між Польщею і Литвою, до віддаленого Чукотського автономного округу, розташованого через Берингову протоку в безпосередній близькості від Аляски, на сході. Регіони починають доповідати в центр свої дані по коронавирусу, іноді створюючи «нестиковки» у загальній статистиці за зараженням і смертності від вірусу, яка публікується на централізованому сайті stopcoronavirus.rf і місцевих регіональних сайтах.

Наприклад, Калінінградська область в п’ятницю повідомила про 13 смерті, в той час, як загальнонаціональний сайт згадав про 11 смертельні випадки, що трапилися в цьому регіоні. Ще більш разючими були відмінності у національній та місцевій статистикою в Челябінській області, розташованої в Уральських горах: місцеві власті повідомили про смерть 10 пацієнтів від коронавіруса на додаток до 6 смертей, згаданим на центральному сайті.

Віце-прем’єр російського уряду Тетяна Голікова заявила минулого тижня представникам ЗМІ, що уряд Росії не маніпулює статистикою по коронавирусу Проте складається таке враження, що дані про смертність від нього все більше перетворюються в якийсь «політичний футбол». Світові експерти вказують на те, що смертність від COVID-19 в Росії відносно низька — в даний час за даними оперативного штабу кількість померлих становить всього 2 631 людей, незважаючи на те, що за кількістю виявлених заражень Росія займає друге місце в світі після США.

Представники органів охорони здоров’я у Москві дезавуюють атаки ЗМІ, в яких стверджується, що влада приховує справжню кількість померлих, заявляючи про те, що офіційні дані є «абсолютно відкритими». Проте столичний департамент охорони здоров’я також визнає той факт, що до числа померлих від коронавіруса відносяться тільки ті пацієнти, патологоанатомічний розтин яких підтвердило їх смерть від ускладнень COVID-19.

Дії столичної влади характеризуються певною обережністю. Минулого тижня президент Путін оголосив про деяке пом’якшення протиепідемічних заходів на розсуд керівників на місцях. Однак мер Москви Сергій Собянін згодом заявив, що він не буде поспішати зі скасуванням карантинних заходів.

«Передчасне зняття обмежень несе з собою небезпека другої хвилі пандемії», — заявив він. — «Однак і невиправдані затягування з відміною протиепідемічних заходів теж можуть завдати людям шкоди».

У багатьох відносинах Собянін перетворився в центральну публічну фігуру в тому, що стосується боротьби з коронавірусом, оскільки президент Путін протягом тривалого часу ховався від конкретних виступів у своїй резиденції в Ново-Огарьово.

Після того, як обстановка в Москві з початку квітня поточного року почала загострюватися, московські влади протягом буквально місяці збудували нові спеціалізовані лікарні. Собянін одним з перших в країні запровадив у Москві електронні перепустки для пересувань по місту, які, правда, не зустріли особливого ентузіазму у городян. Москва також вводить масштабну програму тестування на коронавірус, яка буде доступна всім мешканцям.

Криза системи охорони здоров’я

Москва багато в чому краще оснащена для боротьби з коронавірусом, ніж багато інших менш процвітаючі регіони. У ній зосереджені великі приватні фінанси та бюджетні ресурси, якими інша Росія може тільки позаздрити.

При мера Собяніна до приходу пандемії коронавіруса в Москві реалізовувалися численні муніципальні програми. Столиця все більше ставала місцем зосередження чудових парків з вільним Інтернетом, модних ресторанів і ексклюзивного житла.

Провідна ділова газета «Ведомости» минулого року повідомляла, що за останні десять років Москва витратила на програми по благоустрою міста близько 1,5 трильйона рублів (близько 20,5 мільярда доларів). Це майже стільки ж, скільки на подібні проекти було витрачено у всій решті Росії.

Але не треба від’їжджати далеко від Москви для того, щоб побачити розрив в умовах життя зі столицею і занепад системи охорони здоров’я в регіонах.

Сюжет, розміщений нещодавно в YouTube відомою журналісткою Іриною Шихман, показував, як в місцевій лікарні невеликого міста Івантєєвка, розташованого всього в півтора десятках кілометрів від Москви, лікарі отримують захисну медичний одяг.

Коли Шихман починає розмову з медичним працівником з маскою на обличчі, та говорить, що «у неї немає ніяких скарг, і що в лікарні досить медичного персоналу». Однак на відеокадрах видно погано освітлені приміщення лікарні з облупленою фарбою на стінах.

Це наочно демонструє тяжке стан провінційної медицини в Росії. Здається, що в цій величезній країні столицю і регіони відокремлює один від одного не тільки різниця в часі.

CNN (США)