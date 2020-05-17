Тому що тупий народ обирає придурків: Касьянов прокоментував текст Бутусова про бардак в армії

Вибирає по рекламній картинці, як стадо баранів; тому що вони і є, давай вже по-чесному, — стадо баранів, не бажає брати на себе ніякої відповідальності. А цим, безумовно, користуються яскраві, солодкі, жирні пройдисвіти, авантюристи і просто розбійники, які і стають правителями, тому що саме вони відповідають запитам населення.

Там Юрій Бутусов у себе на сторінці написав правду про реальний стан в армії і на війні. Я прокоментував.

Про це близько години тому повідомив у Фейсбуці відомий волонтер иобщественный активіст Юрій Касьянов.

Виношу цей комент до себе в стрічку:

Юрій Бутусов, а що нового ти сказав?.. У чому новизна цих «одкровень» і чому тисячі лайків?..

Невже наше народонаселення, справно голосує кожні п’ять років за нових добрих царів, не знає, що твориться в армії і на фронті?..

І чому ти особисто думав, що з приходом Зеленського та Хомчака щось зміниться в кращу сторону?..

У чесних відповідях на ці питання і криється проста правда. Бо дійсно — наше інфантильний (в абсолютній більшості) населення абсолютно не знає реального стану справ в армії і на фронті. І знати не хоче. Хоче, щоб якісь доблесні «професіонали», незалежно від населення (досить, що населення платить податки), кров’ю і потом своїм охороняли і захищали дрібний міщанський світ населення, яке ні за що в армію не піде і вмирати не буде, адже воно голосує і платить податки (хм!), і може, хіба що, сходити подивитися на парад і пройтися з факелами по Києву раз в році.

Цього населення, за великим рахунком, до лампочки, в якій країні жити, адже воно і так наполовину живе в Польщі, Італії, Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18), і в цінах на тарифи і продукти… І хто править у країні — населенню теж, якщо розібратися, все одно, тому обирає населення собі правителів рівно так само, як одяг і продукти — лише б було яскравіше, якнайсолодше, пожирніше.

Вибирає по рекламній картинці, як стадо баранів; тому що вони і є, давай вже по-чесному, — стадо баранів, не бажає брати на себе ніякої відповідальності. А цим, безумовно, користуються яскраві, солодкі, жирні пройдисвіти, авантюристи і просто розбійники, які і стають правителями, тому що саме вони відповідають запитам населення.

Так чого дивуватися тому, що минулий президент був боягуз, і нинішній — боягуз; хіба населення змінилося?.. Виборці ті ж. А який президент, такий і головнокомандувач, і начальник Генштабу. Війна їм так ж огидна, як і населенню. Армія так само потрібна, як вона потрібна населенню.

Коло замкнулося. Дивуватися нічому. Всі роки незалежності було так. Тому що всі роки незалежності населення вибирає по рекламі собі придурків, які плоть від плоті самого населення.

Інакше і бути не може, коли в країні немає середнього класу, немає відповідальних громадян, немає відомих, вольових політиків рівня Ататюрка, здатних витягнути це населення за волосся, за шкірку з середньовічного кріпосницького, жебрацького і безвідповідального стану, відшмагати по дорозі, поставити в стрій, і підштовхнути в світле відповідальне майбутнє.

Схоже на комуністичну утопію?.. А не утопія жити в 21 столітті у центрі Європи у середньовічній по своїй суті країні, в якій мало хто вважає себе громадянином, а за фактом такими є одиниці?..

Як бачимо, Юрій Касьянов вважає, що текст Юрія Бутусова про небачений раніше бардаку в українській армії — правда.

На жаль, ще один висновок Касьянова — щодо народу, який обрав Зеленського, а раніше Порошенко (а ще раніше — Януковича) — теж дуже схожий на правду…