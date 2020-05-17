Семенченко: Сивохо або ідіот, або ворог

Поки що державна система буде виробляти зрадників (або корисних ідіотів) замість прикладів для наслідування і боротьби з коренем проблеми, ні про яку Перемогу не може бути й мови.

Читаю одкровення Сивохо з приводу «мародерства українських військових» (яке на його думку мало місце на Донбасі). І ще раз переконуюся, що влада неграмотна краще влада відверто ворожою. Небагато.

По-перше, хто дає під час війни такі паси ворожій пропаганді?

Або ідіот, або ворог!

З мародерством треба боротися, але не методом голослівних заяв.

По-друге, нормальні командири так і роблять. Але для того, щоб це було успішно, від влади вимагається декілька простих речей.

Для початку не показувати приклади мародерства самим. Коли повз солдата нескінченним потоком йдуть ешелони для торгівлі з ворогом, коли вони бачать вищих чинів, які кришують ” контрабанду, коли вони бачать приклади вищого військово-політичного керівництва, яке відверто наживається на війні, то деякі вважатимуть це за прикладом для наслідування.

Забезпечення. Коли офіцери змушені в буквальному сенсі жити на деревах, а солдати в перші роки війни забезпечуватися волонтерами, а не державою, то не всі сприймуть адекватно.

Покарання. Військова прокуратура досі є елементом кришування різних мутник схем, а не інструментом забезпечення відповідальності. Те ж можна сказати по судах.

І коли на всю цю купу проблем (яку влада і не збирається вирішувати) накладаються такі паси ворожій пропаганді як заяви Сивохо, то нормальним людям хочеться «спустити за собою воду» і в очі не бачити все це.

Звичайно, заяв Сивохо далеко до заяв Чорновол (щодо «зґвалтованих дітей» у телефонах українських солдатів). Але все це тільки підтверджує правило.

Поки що державна система буде виробляти зрадників (або корисних ідіотів) замість прикладів для наслідування і боротьби з коренем проблеми, ні про яку Перемогу не може бути й мови.