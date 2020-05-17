Розгадка низької смертності в РФ від коронавіруса: від пневмонії мруть в 20 разів більше

Чудеса путінської статистики. У всьому світі епідемія коронавіруса, а в Росії (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) — позалікарняної пневмонії.

Про такі «чудеса» пише сьогодні у Фейсбуці російський соціолог і політолог Ігор Эйдман.

Судячи з офіційної інформації з Дагестану, число жертв епідемії коронавіруса в Росії в офіційній статистиці зменшують навіть не в десять (як я думав), а більше ніж у 20 разів (принаймні, в деяких регіонах).

Зрозуміло, що «позалікарняна пневмонія» у 90% випадків — псевдонім COVID.

Якщо ж уявити, що статистика не бреше, тоді в Росії не пандемія коронавіруса, а набагато більш потужна епідемія пневмонії, яку влада чомусь приховують.

Кількість померлих від пневмонії в Дагестані досягло 657 осіб, але тільки ще 29 осіб в республіці померли від підтвердженої коронавирусной інфекції.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Дагестану Джамалудін Гаджиибрагимов.

Нагадаю, раніше губернатор Бєглов визнав, що рівень захворюваності позалікарняної пневмонією в Петербурзі збільшився порівняно з середньостатистичним в п’ять разів, померло від неї 694 осіб, тоді як від COVID тільки 58 осіб.