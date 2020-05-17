Заробітки в Польщі: українка розповіла, чому рветься на заробітки за кордон

Українка Алла Горошко з Кременчука Полтавської області прибула з Польщі в Україну 26 січня, щоб переробити візу і повернутися на роботу, але з-за особистих обставин, а потім карантину їй довелося затриматися на батьківщині.

Жінка розповіла «Апострофу«, чому працює за кордоном і не хоче залишатися в Україні.

Після тижня перебування вдома помер батько Алли і вона на деякий час відклала подачу документів. Їй вдалося зібрати документи і звернулася в візовий центр лише 14 березня — якраз за день до закриття польських кордонів. 19 березня вона отримала візу і тепер тільки чекає можливості повернутися на роботу.

Жінка розповідає, що до цього працювала два роки за робочою візою типу «Д», так званим воєводським запрошенням, у польському місті Катовіце. У сухому цеху на продовольчому складі вона займалася комплектацією заявок від магазинів. За годину Алла отримувала 19-20 злотих, і, виконуючи норми нарівні з чоловіками, в середньому за місяць заробляла 700-800 доларів.

«Разом з подружкою зняли житло. Але якщо зараз повернуся в Польщу, то не жити в тій квартирі, поки не пройду карантин, — розповідає Алла. — Але хостели, які були змушені припинити роботу, здають свої приміщення під карантин — за кошти заробітчан. Власники цього житла привозять продукти за списком, який ми складаємо. Також власники подають списки в поліцію, і двічі на тиждень правоохоронці приїздять і перевіряють дотримання карантину. Також є мобільний додаток «Карантину домова» — там регулярно приходять завдання: зробити селфи, за дві хвилини підійти до вікна тощо. Таким чином, поліція перевіряє дотримання карантину».

Роботодавець вже знайшов жінку спосіб дістатися на роботу напряму зі Львова без пересадок і місце для проходження карантину. Тому Алла, у якої немає зараз роботи, чекає можливості зібрати речі і поїхати. А залишатися вдома вона не хоче.

«Якщо на рівні України влада вирішить не випускати людей за кордон, то мені здається, український народ мовчки цього проковтнути не зможе. Я і сама погоджується взяти участь в акціях протесту. Я не буду чекати, щоб мене за 6 тисяч гривень запхали на будмайданчик. У мене є 13-річний син, якого я оплачую навчання в комп’ютерній академії, в рік це обходиться в 12 тисяч гривень. Якщо я буду працювати на 6-8 тисяч, я не зможу забезпечити дитині таке навчання. Мінімальна зарплата повинна бути хоча б 10 тисяч гривень», — каже Алла.

Вона згадує, що два роки тому працювала касиром в магазині. Отримувала 6 тисяч, — в той час непогані гроші, – каже, — але працювала 5 днів 16 годин.

«Я зрозуміла, що працюючи в Польщі, я можу заробити більше, докладаючи менше зусиль», — каже жінка.