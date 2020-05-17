Внучка Муссоліні прокоментувала виключення зі списку санкцій України

Заходи щодо Алессандри Муссоліні були накладені з-за участі в організації так званих “виборів” на Донбасі. Як пише Радіо Свобода, включення в список було помилковим.

Внучка італійського диктатора Беніто Муссоліні − Алессандра Муссоліні − прокоментувала скасування санкцій проти неї в Україні, назвавши рішення “відновленням правди”. Про це 16 травня повідомило Радіо Свобода.

Як стверджує Алессандра Муссоліні, вона ніколи не була на території України, тим більше не брала участі у будь-яких політичних чи громадських подіях.

“Як я вже офіційно 15 листопада 2019 року поінформувала консульство Італії в Києві, я ніколи не бувала в Україні і, відповідно, жодним чином не брала участі у будь-якому політичному або громадському події в цій країні. Крім того, ні за яких обставин − ні прямо, ні побічно − я не мала можливості висловити будь-які оціночні судження щодо політичної ситуації в Україні. Я також ніколи не мала прямих або опосередкованих контактів з політиками або з представниками місцевої влади. У свій час я вважала “санкцію” абсолютно безпідставною, і сьогодні беру під увагу факт її скасування, що сприяє відновленню правди”, − заявила вона.

Нагадаємо, внучка Муссоліні була внесена в український санкційний список в 2019 році. Причиною введення заходів стала її участь у ролі спостерігача в організації так званих “виборів” на непідконтрольної території Донбасу восени 2018 року.

Як пише Радіо Свобода з посиланням на дослідника європейських правих і їх зв’язків з Росією Антона Шеховцова, Алессандра потрапила в список помилково − її переплутали з Алессандро Муссоліні, який дійсно був наблюдетелем на “виборах” в “ДНР”.

Раніше повідомлялося, що 15 травня президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про зміни санкційного списку України, які, серед іншого, передбачали виключення з нього внучки Муссоліні.