У Росії назвали перших кандидатів на вакцинацію від коронавіруса

У Росії, де обіцяють створити вакцину від коронавіруса вже до кінця літа, розповіли, кого будуть вакцинувати першими.

Спочатку будуть створювати імунітет для людей з низьким рівнем антитіл. Також першими в черзі на вакцинацію ті, хто знаходяться в групі ризику — лікарі, волонтери, водії таксі та інші працівники, які контактують з великою кількістю людей.

Про це повідомив глава відділення мікробіології латентних інфекцій НДЦ епідеміології і мікробіології імені Н.Ф. Гамалії Віктор Зуєв, пише НСН.

«Ми вакцинуємо людей, щоб створити у них імунітет. Навіщо вакцинувати людини, у якого і так імунітет?» — сказав він.

За словами Зуєва, саме для цього і робляться тести на антитіла.

Як зазначив учений, вакцинація буде необхідна в першу чергу людям, які знаходяться в групі ризику. Зокрема, мова йде про лікарів, а також людей, які за своїми посадовими обов’язками контактують з великою кількістю людей, наприклад, касири, волонтери, водії таксі.

Зуєв також вважає, що згодом від коронавіруса будуть вакцинуватися від грипу.