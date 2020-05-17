У Британії виділили 110 млн доларів, щоб прискорити створення центру для вакцин

У ньому повинні розробляти вакцину проти коронавіруса

Уряд Великобританії виділив 110 мільйонів доларів, щоб прискорити створення нового центру з виробництва вакцин. Він повинен буде почати роботу влітку 2021 року.

Про це оголосив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон в авторській статті, опублікованій в неділю газетою The Sunday Times.

«Я вже говорив раніше, що ми направимо всі наявні ресурси на пошук вакцини (від коронавіруса, — ред.). У нас попереду ще дуже довгий шлях. Ми стоїмо на чолі міжнародних зусиль по створенню препарату. Одне з найбільш перспективних досліджень у цій області здійснюється в Сполученому Королівстві, на цих вихідних ми оголошуємо про те, що виділимо 93 млн фунтів на те, щоб центр по виробництву вакцин та інновацій почав працювати на 12 місяців раніше запланованого терміну», — написав він.

Центр повинен був відкритися у 2022 році. Про проект його створення оголосили ще в 2019 році. Тоді було виділено 92 мільйони доларів. Ще 38 мільйонів доларів буде направлено на те, щоб якомога швидше відкрити виробниче підприємство при центрі, яке зможе вже влітку цього року приступити до виробництва вакцини від коронавіруса.