У Китаї попереджають про небезпеку другої хвилі коронавіруса

Китайські власті побоюються другої хвилі захворюваності коронавірусом, так як у населення не встиг виробитися колективний імунітет до хвороби.

Про це повідомив провідний китайський епідеміолог і головний консультант китайської влади щодо пандемії коронавіруса Чжун Наньшань, передає CNN.

«Більшість китайців в даний час все ще схильні інфекції Covid-19 з-за відсутності імунітету. Ми стикаємося з великою проблемою, на мій погляд, вона не краще зарубіжних країн», — заявив він.

Наньшань розкритикував дії китайської влади, коли ті намагалися приховати дані про кількість захворілих і масштаби катастрофи. Дані ховалися спочатку на регіональному рівні, коли влада провінції Хубей не повідомили в Пекін про проблему, а також владою країни перед обличчям світової громадськості.

«На самому початку вони мовчали, а потім я сказав, що, ймовірно, у нас більше число людей заражаються. У той час місцева влада не любили говорити правду», — додав експерт.