Зеленський вирішив поміняти стратегію по Донбасу

Президент України Володимир Зеленський змінив стратегію по поверненню Донбасу, прийняту попереднім лідером Петром Порошенком. Про це в ефірі телеканалу «НАШ» заявила депутат Верховної ради від фракції «Слуга народу» Марина Бардіна.

За словами депутата, Україна зараз прагне надати більш офіційний статус делегації в Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Вона додала, що країна почала дотримуватися Мінських домовленостей і виконувати їх.

«На цьому тижні вперше відбулися переговори вже офіційних посадових осіб нашої держави», — повідомила Бардіна.

За її словами, зараз ведуться переговори про вибори на територіях ДНР і ЛНР. Однак їх проведення допускається тільки після того, як Україна буде контролювати кордон.

Бардіна додала, що пріоритетною метою зараз є надання «Червоному хресту» доступу на території невизнаних республік. Вона підкреслила, що це допоможе організувати обмін полоненими «всіх на всіх».

Раніше повідомлялося, що куратор українського напряму в Кремлі Дмитро Козак відвідував Берлін. Його запросили через відсутність прогресу у виконанні мінських угод та для обговорення ініціатив української сторони щодо розширення представництва в ТКГ. За словами куратора, діалог пройшов в діловому ключі і конструктивно. Козак впевнений, що консультації у Берліні дадуть додатковий імпульс «нормандскому формату».

Спеціальний представник голови ОБСЄ в ТКГ Хайді Грау 15 травня заявила про стурбованість у зв’язку з безпекою в Донбасі. За її словами, з початку травня спостерігався сплеск порушень припинення вогню, що призвело до зростання жертв серед цивільного населення.

Раніше ООН звернулася до командування Збройних сил України, закликавши їх припинити обстріл цивільного населення. З початку травня місія зафіксувала два випадки загибелі і дев’ять випадків поранення мирних жителів.

Військова операція проти самопроголошених ЛНР і ДНР, які заявили про незалежність, почалася в 2014 році. За даними ООН, жертвами конфлікту стали близько 13 тисяч осіб. В ході зустрічей в Мінську контактною групою були прийняті документи, що регламентують кроки по деескалації конфлікту, однак перестрілки тривають досі.