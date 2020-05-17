На Марсе обнаружили огромный слой замороженной воды

Специалисты НАСА заявили о том, что под поверхностью Марса находится большое море. С помощью специального радиолокатора ученые смогли установить, что море состоит из замороженной воды. Общий слой воды может достигать 14 тысяч кубических метров.

При этом толщина слоя составляет до 170 метров. Море находится на большой глубине на западе равнины Утопия. Также исследователям удалось установить, что море примерно на 80% может состоять из водяного льда, остальные 20% — это газы и песок. Напомним, что недавно ученые рассказали о том, что после начала освоения Марса на Землю могут попасть опасные вирусы. Профессор Скотт Хаббард заявил, что все астронавты, которые будут летать на Красную планету, должны будут проходить строгий карантин после возвращения.

По мнению ученого, уже сейчас необходимо разрабатывать различные механизмы, с помощью которых можно будет избежать попадания внеземных вирусов на нашу планету. Ученый уверен, что вирусы могут легко выжать в космосе при попадании на борт корабля. «Все системы должны подвергаться ряду химических очисток, а также тепловой стерилизации, в то время как пробирки с образцами должны обрабатываться так, как если бы они были с вирусом Эбола», — считает профессор.

: rusjev.net