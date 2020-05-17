У Латвії знайшли скажений дрон, який шукали два тижні

У Латвії знайшли безпілотний літальний апарат розміром 5,5 м на 3,5 м, що втратили ще 2 травня і не могли знайти через те, що він носився над країною. Дрон знайшли в лісі, безпілотний літальний апарат застряг в кроні дерева.

Про це повідомив журналістам представник Агентства цивільної авіації (АГА) Айвіс Винцев.

«Інформація про місцезнаходження дрона надійшла від помітив його людини, і на місце події вирушили експерти АГА і представники власника літального апарату — компанії UAVFactory. Дрон зачепилося за крони дерев, і для його зняття була залучена Державна пожежно-рятувальна служба. Потім дрон був переданий АГА для розслідування», — повідомив Винцев.

Другого травня 25-кілограмовий дрон, що належить підприємству UAVFactory, втратив керування і пропав. Так як він міг продовжувати безконтрольно літати і знаходитися в повітрі до 90 годин, польоти в повітряному просторі Латвії на кілька днів довелося обмежити.