Екс-нардеп Онищенко з німецької тюрми попросив Меркель не видавати його Україні

Знаходиться в німецькій в’язниці український бізнесмен і екс-нардеп Олександр Онищенко звернувся до канцлера ФРН Ангели Меркель з проханням не видавати його на батьківщину. Колишній депутат упевнений, що в Україні його життю загрожує небезпека.

Звернення прозвучало в інтерв’ю, яке Онищенко з в’язниці дав російському каналу НТВ.

Бізнесмен був затриманий у Німеччині в листопаді 2019 року за запитом САП і НАБУ. Тепер розглядається можливість його екстрадиції в Україну. Однак Онищенко каже, що в Києві є реальна загроза його життю з-за змови Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

«Перебуваючи в німецькій в’язниці, я хотів би зробити офіційну заяву. Українська влада розв’язала проти мене цькування. Мені хочуть помститися за компромат на Порошенка, мене бояться, мені хочуть закрити рот. Якщо зі мною щось трапиться, прошу винити Зеленського та його підручних, які діють у змові з міжнародним військовим злочинцем Порошенко», — заявив Онищенко.

«Хотів би звернутися до шановної канцлеру Ангелі Меркель, щоб вона не видавала мене в Україну», — адресував свої слова бізнесмен до першого особі ФРН.

Детальніше про те, що заявив Олександр Онищенко з німецької тюрми можна прочитати тут.