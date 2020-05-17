Тарасова: “Родніна – дура, Тутберидзе я коли-то на роботу не взяла”

Знаменитий тренер висловилася відразу по всіх гострих питань

Знаменитий у минулому тренер з фігурного катання Тетяна Тарасова дала велике інтерв’ю, в якому відверто висловилася з приводу Етері Тутберидзе, свого конфлікту з Іриною Родніної, звільнення Юрія Сьоміна з «Локомотива». «МК-Спорт» публікує найяскравіші цитати.

Про конфлікт з Родніної

«Це зараз їй здається, що вона сама себе тренувала. Ну, нехай вона цим живе. Я не проти. Мені все одно. Спочатку вона прийшла до мене на два роки. Якщо б я була компетентна, то вона б мене змінила. Але Родніна нікуди не йшла і залишилася зі мною на шість довгих років. І це були дуже важкі роки. Вона народжувала дитину, виходила на лід після пологів — перша і єдина. Такого ніколи не було! У мене були хороші програми — і ми відпрацювали дуже багато нових елементів, які тоді ніхто не робив. І вона завжди виглядала краще за всіх».

«Родніна сказала «У Тарасової давно щось з мізками злетіло»? Головне, що злетіло у неї. Тому що вона пише про вісімдесяті роки, а я кажу про 2001-м. Коли Олена Черкаська поїхала в Австралію з призером чемпіонату Сполучених Штатів, а я з Олексієм Ягудіним, і це були перші змагання в олімпійському сезоні напередодні Солт-Лейк-Сіті. Так що вона дура закінчена! Мені Ірину Костянтинівну шкода».

Про те, як не взяла Етері Тутберидзе на роботу в школу ЦСКА

«Я її не взяла, вона і до мене ходила! Вже набагато пізніше, коли ця історія з’ясувалася, говорила їй: «Я тебе не пам’ятаю». А вона розповідала: «Ви працювали з Климової та Пономаренко, і взагалі нічого навколо не бачили. Це було видно». Я дійсно нікого і нічого не бачила, працювала тільки точково. І хто там приходив і відходив — не помічала.

Про унікальність роботи Тутберидзе

«Вона унікум. Вона багато чому навчилася у неї хороші умови — правда, на вчорашній день. А коли другий каток побудують, буде ще краще. У неї дуже сильна і правильно нею підібрана тренерська команда, чудовий відбір. Вона працює багато годин, не виходячи з льоду. Я це розумію, бо сама працювала по дванадцять годин. Вона на льоду проводить життя. Її життя — там. У неї є мета — бути кращою з кращих, вигравати завжди. А коли професія робиться твоїм життям — у тебе не може не вийти…

Давно було видно, що вона ні на кого не схожа. Пам’ятаю Тутберидзе з перших її учнів, вони відрізнялися від інших тим, що багато і дуже стабільно стрибали. У неї була приголомшлива «крутка»…

Неправда, що у неї «інкубатор». Перше місце — воно одне. А у неї тільки на нього претендують десять осіб. І ніякі ці долі не зламані. Вони тренувалися і отримали від неї максимум того, що могли отримати. Просто в одного організм людини це витримує, а в іншого — ні. Третій почав поправлятися, у четвертого — булімія. Не все залежить від неї. Батьки теж повинні за цим дивитися.

Сама індивідуальність спортсмена не просто так з неба впала. Ти працюєш з усіма однаково, а прояв найсильніших, кращих залежить від того, скільки в тобі таланту і наполегливості. Вона знайшла той золотий ключик, яким їх відкриває».

Про конфлікт з командою Тутберидзе в соцмережах

“Я зрозуміла, що вони неправильно прочитали мою думку. Так, мені дійсно мало трьох програм (Тарасова заявила, що їй шкода, що в кар’єрі Аліни Загитовой було всього три програми, тренери школи Тутберидзе розкритикували цю заяву – прим. ред.). Тому що за її спортивним життям, як і життям інших великих спортсменів, я хочу спостерігати довго. Хіба це погано? Навпаки, вона мене цікавить”.

Про звільнення Сьоміна

“Дивуюся, як швидко в нас якісь начальники звільняють справжніх тренерів! Візьміть такий випадок. У нас хокейна збірна після багатьох років мовчання виграла Олімпійські ігри. Що зробили з головним тренером Олегом Знарком? Прибрали. А на кого вони поміняли Сьоміна? На серба Марко Ніколіча? Це щоб гроші списувати! Як можна в країні не мати свого тренера? Вони б ще канадця запросили хокейну збірну тренувати. Якщо напишуть петицію в підтримку Сьоміна — я підпишу!” – заявила Тетяна Тарасова в інтерв’ю “СЭ”.