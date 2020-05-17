У Києві помічений раритетний “Запорожець” в прекрасному стані

У Києві був помічений рідкісний Запорожець в унікальному стані, який, дуже близький до оригіналу.

Здалеку машина виглядає практично новою, але найцікавіше, це колір, який не залишає шансу перехожим не помітити цей автомобіль.

Фото незвичайного раритету з’явилося на сторінці групи в Facebook “З Троєщини, з любов’ю”.

Йдеться про легендарний горбатий запорожець, а саме “ЗАЗ” 965. Дивлячись на фото можна з упевненістю констатувати, що за машиною стежили, судячи з усього її відносно недавно перефарбовували, а також поміняли диски на більш сучасні, щоб автомобіль виглядав трохи більш презентабельно і варто відзначити, що авторам це вдалося. Незважаючи на те, що машина мінімум 51-го року вона дуже непогано збереглася і досі привертає увагу і викликає добрі посмішки перехожих.

: mmr.net.ua

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