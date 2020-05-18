«Домовленість»: Портнов розповів, чому Порошенко не вручено підозру

Порушені проти колишнього президента України Петра Порошенка кримінальні справи і виробництва, навмисно покладені під сукно з-за домовленостей нинішньої влади з екс-президента.

Про це в інтерв’ю заявив Андрій Портнов.

«Влада з одного боку боїться ці справи закривати. Бо розуміє — ми відразу ж будемо робити відомими тих, хто це зробив. А з іншого боку — боїться їх розслідувати. Візьмемо розслідування вашого видання за результатами експертизи КНДІСЕ, які доводять, що в діях Порошенка є склад злочину. Коли він українських моряків сам передав у російський полон з метою продовження своєї влади. Ця експертиза ще раз доводить, що моє тодішнє заяву (в ГБР про порушення справи — Ред.) було правдою», — сказав він.

Андрій Портнов звертає увагу на те, що фракція Порошенка голосує разом з фракцією Зеленського, а також на те, що у владі посади отримують прихильники екс-президента.

«Раз вони разом ділять владу і разом голосують — можна це вважати причиною, чому зупинилося розслідування справ Порошенка. І, до речі, якщо вже вони домовилися, то могли б це робити трошки розумнішими. Два місяці новий генпрокурор — і два місяці Порошенко ніхто не вызывавет. Питається: а чого ж ви його до цього весь час викликали? Або тоді ви діяли з політичною мотивацією, або зараз зупинилися з політичною мотивацією. Тому я вважаю, що там домовленість», — додав він.