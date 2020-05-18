Відомий адвокат Федур закликав перейменувати Україну в Русь

Україну треба «переосновать» та перейменувати на державу під назвою Русь.

З такою ініціативою виступив відомий український адвокат Андрій Федур на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадує про так і нереалізованою ініціативи президента Володимира Зеленського про переїзд органів влади в нову будівлю.

«Ще рік тому нинішній гетьман, як дитина майже непорочного політичного зачаття, хотів все змінити, навіть свого палацу. Але він не знайшов нічого кращого музею Леніна, той який сьогодні іменується «Український дім». І якась вища сила його до Леніна не пустила. Так і буде продовжуватися це пекельне коло, якщо його не розірвати. Я повинен визнати, що праві ті, хто хоче переоснования української держави, створення справжнього з назвою Русь», — пише адвокат.