Портнов прокоментував чутки про створення своєї партії

Андрій Портнов спростував регулярно з’являються чутки про те, що він збирається створювати свою політичну партію.

Про це Андрій Портнов розповів в інтерв’ю «Країні».

«Я не збираюся створювати політичну силу. Я вдячний людям, які вважають, що я повинен це зробити. Але я вважаю, що ефективніше можна тиснути на владу, створивши інструменти експертного і публічного тиску, представляючи інтереси людей, але самому не бути у владі», — сказав Портнов.

Також він говорить, що не буде брати участь у місцевих виборах і не буде нікого на них підтримувати.

«Тепер що стосується місцевих виборів. Ось, припустимо, я йду на місцеві вибори. Я насправді не йду, але припустимо. Ось ми проходимо і у мене з’являються депутати в обласній або районній раді, яких я навіть не знаю. Ці депутати через тиждень вкрадуть кіоск в центрі міста. Вони обов’язково проголосують з ким-небудь за якусь землю. Крадіжка в місцевих радах — загальний тренд. Навіщо мені потрібна політична сила, в якій депутати вкрадуть кіоск або намет? Тому, коли люди пишуть «Портнов в суди подає, це означає, що він зібрався на вибори», немає. Я не буду навіть нікого підтримувати на місцевих виборах, тому що хочу зберегти тотальну незалежність. Найбільша цінність — це свобода і незалежність», — сказав Портнов.