Олена Зеленська розповіла, що її карантин почався ще рік тому

Перша леді Олена Зеленська, яка перед виборами президента заявила, що хотіла б залишитися поза інформаційного поля і надалі займатися своєю роботою в «Студії Квартал 95», розповіла, як змінилося її життя після президентських виборів і з введенням карантину, зазначивши, що тепер у її житті більше незручностей і обмежень.

Про це Зеленська розповіла в інтерв’ю виданню Elle.

«Чесно кажучи, моє життя мало змінилася з приходом у неї карантину. Або навіть так: мій особистий карантин розпочався набагато раніше — майже рік тому. Коли, за зрозумілих причин, правила повсякденного життя кардинально змінилися», — сказала вона.

Перша леді також зазначила, що тепер частіше відмовляється від спонтанних поїздок і походів на концерт

«Я більше не можу робити спонтанні поїздки, просто так піти в ресторан або на концерт. Всі ці дії пов’язані з великою кількістю обмежень і незручностей для мене і оточуючих. Тому, найчастіше, я від них відмовляюся», — сказала Зеленська.

Також вона зазначила, що ситуація з карантину дозволила їй більше часу виділити дітям і їх навчанні.

«Зараз, звичайно, майже вся робоча діяльність перейшла в онлайн, але це нові навички та корисний досвід. Зате я більше бачу дітей, які завжди вдома. Спостерігаю за тим, як вони вчаться і ведуть себе на уроках, як взаємодіють з вчителями і однокласниками. Я сподіваюся, що ми всі вийдемо з карантину з більш теплими почуттями один до одного. Після розлуки відносини оновлюються», — сказала Зеленська.