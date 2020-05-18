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У НБУ вважають, що заборона на закордонний відпочинок українців компенсує відсутність переказів від заробітчан

18.05.2020

Національний банк України прогнозує серйозне зниження кількості грошових переказів від українських заробітчан на батьківщину. НБУ оцінює втрати від 16,7% — 2 млрд доларів до 30% — 4 млрд доларів у порівнянні з 2019 роком. Але заборона на закордонний відпочинок для українців повинен компенсувати цей грошовий недолік.

Про це голова Національного банку Яків Смолій сказав в інтерв’ю ВВС.

«Звичайно, з-за карантину ці надходження зменшилися. У 2019 році перекази (від трудових мігрантів) дали 12 млрд доларів. В цьому році ми очікуємо, що буде 10 млрд доларів. Але це буде компенсовано тим, що люди не зможуть виїхати на відпочинок за кордон», — сказав він.

Українські громадяни витрачали близько 8-10 млрд доларів щорічно, перебуваючи на відпочинку за кордоном.

«Так як на пересуванні обмеження, люди не зможуть поїхати і витратити ці кошти. Це не добре, звичайно, але це буде компенсація з надлишком», — додав він.

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