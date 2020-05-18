Європу чекає друга смертельна хвиля COVID-19: ВООЗ закликала готуватися

Європі слід підготуватися до другої смертельної хвилі пандемії коронавіруса COVID-19, яка може «накрити» вже взимку.

Як передає Daily Mail, такий прогноз озвучив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, доктор Ханс Клюге. Він висловив побоювання, що сплеск інфекцій збігається з іншими сезонними захворюваннями, такими як грип.

Клюге попросив європейські країни зміцнити системи охорони здоров’я. Він закликав в першу чергу збільшити кількість ліжок у лікарнях, щоб була готовність оперативніше та ефективніше реагувати на появу нових інфікованих пацієнтів.

Доктор звернув увагу на тенденції щодо зниження захворюваності в Європі, проте заявив, зараз важливо «готуватися, а не святкувати». Він зазначив, що позитивна динаміка ще не говорить про те, що пандемія підходить до кінця.

Клюге закликав Європу брати приклад з Азії: «Сінгапур і Японія з самого початку зрозуміли, що це час не для святкування, а для підготовки».

Багато вчених згодні з тим, що світовій спільноті ще належить пережити другу хвилю захворюваності, і це лише питання часу.

За словами Клюге, є загроза того, що коронавірус буде супроводжуватися одночасно ще однією епідемією.

«Я дуже стурбований подвійний хвилею – восени у нас може бути друга хвиля COVID-19 і нова хвиля сезонного грипу або кору», – побоюється він.

Зазначимо, станом на 17 травня у всьому світі коронавірусом захворіли понад 4,7 мільйона осіб. З них понад 1,5 мільйона в США, однак далі в сумному антирейтингу розміщені найсильніші країни Європи: Іспанія, Італія, Великобританія, Франція, Німеччина та інші.

Від інфекції померли понад 315 тисяч чоловік, а вилікувались понад 1,8 мільйона.