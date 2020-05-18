Путін програє Лукашенко і вважає його зрадником: Орєшкін розкрив очі на ситуацію з Мінськом

Президент Росії Володимир Путін значно поступається за популярністю серед населення своєму білоруському колезі Олександру Лукашенку.

Про в інтерв’ю заявив відомий політичний аналітик Дмитро Орєшкін. За його словами, у глави РФ було три сплеску популярності і всі вони пов’язані з війною – Чеченської, Грузинської і з Україною.

«А зараз у термінології глобальної війни Путін програє. Програє Лукашенко, який був слов’янським витязем, носієм соціалістичних ідей, єдиним вірним співробітником, союзником», – вважає він

При цьому аналітик зазначив, що тепер у Кремлі президента Білорусі відверто називають «майже параноїком, зрадником і зрадником».

«Це означає, що програли. А зараз програють і ситуацію в Молдові… Путінська Росія знаходиться на шляху вниз, кожен рік на одну сходинку нижче», – стверджує Орєшкін.