Активісти збирають гроші на завершення фільму про несправедливо засудженого в Італії нацгвардейце Маркиве

Для завершення зйомок фільму Крістіано Тинацци і Ольги Токарюк про несправедливо засудженому до 24 років ув’язнення в Італії нацгвардейце Віталія Маркиве залишилося зібрати €4000.

Про це повідомляє Facebook естонського вченого українського походження Євгена Цибуленко.

Він підкреслив, що важливо, щоб фільм вийшов до початку розгляду апеляції.

“Істотна частина суми вже зібрана, зокрема в Україні вже зібрали 300 тисяч гривень та майже €18 тисяч у Європі. Залишилося зібрати €4000″, – зазначив Цибуленко. До посту він прикріпив посилання на збір коштів.