62 країни підтримали незалежне розслідування причин Covid-19, США і Китай поки утрималися

Коаліція з 62 країн підтримує спільну австралійську та європейську ініціативу про проведення незалежного розслідування спалаху коронавіруса.

Першою з подібною ініціативою виступила Австралія. Згодом її дипломатам вдалося переконати в необхідності такого розслідування і більшість європейських країн. Станом на 17 травня цю ініціативу підтримало вже 62 країни, повідомляє ABC NEWS

Ця ініціатива стає все більш популярною перед важливою зустріччю Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, яка запланована на понеділок, 18 травня, в Женеві

Всесвітня асамблея охорони здоров’я – це форум, з допомогою якого Всесвітньою організацією охорони здоров’я керують 194 країни-члена. Це самий високий в світі орган з питань охорони здоров’я і складається з міністрів охорони здоров’я країн-членів.

В чому суть ініціативи

Австралія була однією з перших країн, яка зажадала провести незалежне розслідування виникнення коронавіруса. Однак після цього у Китаї звинуватили в Австралію політичної атаки на країну. Тому Австралія вирішила заручитися міжнародною підтримкою.

В ініціативі ЄС, яку підтримала Австралія, є заклик до «неупередженою, незалежної і всеосяжної оцінки», «скоординованої ВООЗ міжнародної реакції на охорону здоров’я щодо COVID-19». При цьому там немає жодної згадки про Китай або місто Ухань, звідки міг поширитися коронавірус.

Однак у ініціативою підкреслюється, що ВООЗ має співпрацювати з Всесвітньою організацією охорони здоров’я тварин для проведення наукових досліджень і спільних польових місій» і «виявлення зоонотичного джерела вірусу та шляхи його потрапляння в середовище людей, включаючи можливих «проміжних господарів».

Китай і США поки проти

Китай і США не підтримали цю ініціативу. У Пекіні дуже гостро реагують на всі ймовірні розслідування походження коронавіруса, які можуть кинути тінь на Китай. Зате США наполягають на більш жорстких формулюваннях, які конкретно вимагають з’ясувати, як вірус зародився в китайському місті Ухань.