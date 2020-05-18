Намагалися врятувати тиждень: подробиці про лікаря, який помер від коронавіруса в Одесі

Лікарі інфекційної лікарні в Одесі тиждень намагалися врятувати заразилася коронавірусом лікаря Максима Белинова, проте їх спроби виявилися безуспішними.

Про це написала у Facebook волонтер з Одеси Катерина Ножевникова.

«Максим Белинов був лікарем реанімації в 10-ї міської лікарні і одним з контактних лікарів, які рятували пацієнта відділення, у якого згодом був виявлений Covid-19. Тиждень лікарі інфекційної лікарні намагалися його врятувати. Але, на жаль, вчора Максим пішов з цього світу», — повідомила вона.

Волонтер висловила співчуття родині лікаря.

«Мої найглибші співчуття родині. Всім, хто кричить про всесвітню змову і всім, хто танцює зараз вечорами на дискотеках з криками «немає ніякого коронавіруса», просто подивіться в обличчя Максимові. Йому було всього 47 років. Без батька залишився трирічний малюк. Сина в розквіті сил втратила літня мама», — написала Ножевникова.