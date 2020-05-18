Білгородські медики поскаржилися Путіну через доплат за коронавирусу

Лікарі і співробітники швидкої допомоги в Олексіївському міському окрузі Бєлгородської області записали відеозвернення до президента Росії Володимиру Путіну. Вони поскаржилися на те, що виплати за роботу з хворими коронавірусом отримали не всі.

Відео опублікували в паблике “Подслушано Олексіївка” у “ВКонтакте”. У ньому медики просять главу держави вплинути на розподіл доплат лікарям швидкої допомоги.

Вони повідомили, що наказ Путіна про оплату за коронавирусу працівникам швидкої допомоги Олексіївської підстанції “всім без винятку не виконується”.

“У нас комусь виплатили, комусь-ні, і по годинах ще платять”, – наголосили медики.

Крім того, вони зазначили, що вже зверталися з цією проблемою до губернатора області, а також в белздрав. Але ніяких заходів там не прийняли. Стає нібито тільки гірше.

“Просимо вас звернути на це увагу і виправити помилку, яку виконує наш уряд Бєлгородської області”, – додали звернулися.

До цього, 15 травня глава департаменту охорони здоров’я регіону Зубарєва Наталія розповіла, що в цей день медпрацівники повинні отримати на руки доплати за квітень, а також виплати за першу половину травня.

Раніше співробітники станції швидкої допомоги в Армавірі Краснодарського краю записали аналогічне відеозвернення. У ньому вони заявили, що їм так і не виплатили обіцяні надбавки за роботу з пацієнтами з коронавірусом. Підсумком звернення стало звільнення головлікаря лікарні.