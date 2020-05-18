Ученые рассказали о снижении активности Солнца

Ученые выявили снижение активности Солнца, которое пока не заметно на Земле. Такой поворот событий может изменить жизнь на нашей планете и заставить человечество задуматься о выживании. О своем открытии заявили ученые из Великобритании, пишет Daily Mail.

Ученые рассказали, что снижение активности нашего светила может принести на Землю заметное снижение температуры, что в свою очередь вызовет неурожаи. Причиной этого является снижение активности на поверхности Солнца. Его магнитное поле ослабло и стало впускать во внутреннюю среду светила больше космических лучей.

Ученые заявили, что на нашей планете изменится климат, но не в сторону потепления, а в сторону похолодания. Небольшое снижение температуры и дождливая погода, грозы и ураганы приведут к неурожаям. Помимо этого, они предупредили и о том, что техника в космосе будет плохо работать из-за помех. Ученые напомнили, что аналогичная ситуация развернулась в 19 столетии. Тогда из-за снижения активности на Солнце жители нашей планеты пережили множество катаклизмов.

Другие же ученые заявляют, что период снижения активности Солнца – это нормальная фаза его жизнедеятельности и вскоре она сменится очередным периодом активности. Они согласились с тем, что новый минимум светила очень глубокий и ранее такого не наблюдалось. Однако ученые отрицают наступление мини-ледникового периода.

: akcenty.com.ua