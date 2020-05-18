У Польщі українець схиляв підлітків до самогубств, його затримали

Прокуратура подаватиме клопотання про його тимчасовий арешт.
Співробітники департаменту боротьби з кіберзлочинністю Познані (Польща) затримали 24-річного громадянина України, який схиляв дітей покінчити з життям.
Про це повідомляє польський телеканал TVP.
За інформацією правоохоронців, українець пропонував російськомовним підліткам зіграти у гру, що нагадувала «Синього кита».
Гра полягала у виконанні завдань на замовлення «куратора».
З кожним етапом вони ставали все більш небезпечними і були пов’язані з понівеченням частин тіла.
Поліція припускає, що завершенням гри було самогубство. Жертв українець підшукував у російських соцмережах. Відомо щонайменше про три випадки самоушкодження і каліцтва.
Правоохоронці вже його затримали.
Прокуратура подаватиме клопотання про його тимчасовий арешт.
: unian.ua
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