У Польщі українець схиляв підлітків до самогубств, його затримали

Прокуратура подаватиме клопотання про його тимчасовий арешт.

Співробітники департаменту боротьби з кіберзлочинністю Познані (Польща) затримали 24-річного громадянина України, який схиляв дітей покінчити з життям.

Про це повідомляє польський телеканал TVP.

За інформацією правоохоронців, українець пропонував російськомовним підліткам зіграти у гру, що нагадувала «Синього кита».

Гра полягала у виконанні завдань на замовлення «куратора».

З кожним етапом вони ставали все більш небезпечними і були пов’язані з понівеченням частин тіла.

Поліція припускає, що завершенням гри було самогубство. Жертв українець підшукував у російських соцмережах. Відомо щонайменше про три випадки самоушкодження і каліцтва.

Правоохоронці вже його затримали.

Прокуратура подаватиме клопотання про його тимчасовий арешт.

: unian.ua

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