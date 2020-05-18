Академік РАН: Коронавірус – це зброя зроблене американцями

Сенсаційне зізнання зробив російський академік Сергій Колесников в інтерв’ю«Парламентській газеті». Політичні наслідки одкровень вченого можуть виявитися дуже серйозними.

Фото: Zuma/TASS.

За словами Колеснікова, дія коронавіруса насправді вибірково. «Є різниця в реакції національна, тобто за етнічною ознакою», — визнав академік. Ці речі доведеться враховувати згодом при проведенні часткової або суцільний вакцинації росіян. Остання, на думку академіка, може пройти на «військовому» сценарієм. Але якщо коронавірус дійсно впливає вибірково на різні етнічні групи — чи не є він все ж вирвалася з таємних лабораторій формою біологічної зброї?

Але спочатку трохи історії. Про те, як американські вчені експериментували з химерним (гібридних) вірусом кажанів і чому він міг вирватися на свободу у китайському місті Ухань докладно написано в науковій статті журналу Nature за 2015 рік. Ховати статтю американці не стали, інакше це було б, по суті, визнанням їх вини. Але і розслідування цього кричущого факту не сталося. Всі як води в рот набрали.

Підозрою в штучному походження цього вірусу і в тому, що він виведений з недобрими цілями, сприяли повідомлення про виборчому ураженні людей тієї або іншої етнічної приналежності. Вчені трохи не розрахували і їх зараза вийшла з покори? Чи це було зроблено навмисно, щоб пандемія приховала якісь глобальні процеси? Але хто тоді запустив страшний процес?

Глобальні наслідки пандемії ми якраз і спостерігаємо. Коронавірус посилив почалася торговельну війну США з Китаєм. Вашингтон намагається звинуватити Пекін в хакерських атаках на організації, що вивчають коронавірус. І має намір під схожим приводом ввести санкції, фіксуючи уявну провину Китаю. При цьому не обтяжуючи себе доказами. Пекін назвав таку поведінку поведінку аморальною і готує відповідь.

— Найцікавіше, що зараз гуляє по планеті не один, а три, якщо не чотири варіанти коронавіруса. Один варіант той, що був у Китаї. Другий — європейський, «італійсько-іспанський» (почався в Італії). Потім він потрапив на східне узбережжя США. А на західне узбережжя вірус потрапив з Китаю.

А третій варіант — майже доброякісний — «корейський» вірус. Тому що там він втратив один з агресивних білків. Тому в Південній Кореї зараз все чудово. Що відбувається в КНДР — ми не знаємо.

Екс-член комісії ООН з біологічної та хімічної зброї Ігор Нікулін не сумнівається в причетності США до створення коронавіруса і закликає пильно розслідувати саме це питання.

— Публікація в журналі Nature від 2015 року є, а природного вогнища вірусу немає. Тому навіть говорити про те, що він був природного походження несолідно.

В статті все розписано. Як вони створили вірус, як перевірили його на білках людини. Як переконалися що він розмножується з високим титром. І сповістили на весь світ: «Ура, перемога!». Тут навіть доводити нічого не треба.

Згадайте: у серпні 2019 року в США почалася пандемія, яку назвали «хворобою вейперов». І Трампна нараді зажадав заборонити електронні гаджети. А до того часу було 500 заразилися і 20 загинуло, включаючи військових.

До цього, в серпні, було закрито найбільший науково-дослідний центр Форт Детрік в штаті Меріленд. Так що, я думаю, що епідемія в США почалася ще в серпні минулого року.