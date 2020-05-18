31-летняя Эрика Герцег уходит из группы «ВИА Гра»

Об этом певица сообщила в соцсетях.

Эрика Герцег приняла решение покинуть группу «ВИА Гра», в которой она работала последние семь лет. Об этом певица сообщила в прямом эфире Instagram с арт-директором игорной зоны «Красная поляна». Эрика отметила, что до конца 2020 года она работает в коллективе, а после начинает сольную карьеру. По словам Герцег, продюсер группы Константин Меладзе поддержал ее решение.

Свою музыкальную карьеру эффектная блондинка начала в 2013 году. Тогда она приняла участие в шоу «Хочу V ВИА Гру». Девушка прошла в финал и стала одной из участниц нового состава группы.

Напомним, что женское трио появилось в 2000 году. За эти годы в коллективе сменилось 18 участниц и 19 составов. К слову, кастинг в группу уже запущен.

“Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьет разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен! Мы ищем солисток от 18 до 25 лет, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов”, — гласит сообщение продюсерского центра Константина Меладзе.

: showdream.org