Глава Росспоживнагляду заявила про зупинення розповсюдження коронавіруса

Поширення коронавіруса в Росії зупинено, стабілізація відзначається по всій країні, заявила глава Росспоживнагляду Анна Попова.

«Той рівень стабільності, якого ми всі чекали, ми до нього рухалися. Я б сказала, що ми зупинили зростання на сьогоднішній день», — сказала вона в програмі «Москва. Кремль. Путін» в ефірі телеканалу «Росія 24» (цитата за РІА «Новости»).

Вона додала, що на сьогодні «безумовно» зростання зупинений. «День до дня приросту вже практично немає. Стабілізація відзначається по всій країні, всі регіони домоглися того, що ситуація стабілізується, і це, звичайно, результат такого дбайливого ставлення до свого здоров’я», — сказала Попова.

За словами Попової, жити в умовах обмежень за пандемії коронавіруса доведеться досить довго. Влітку доведеться дотримуватися масочний режим і соціальну дистанцію.

За останню добу в Росії виявлено 9709 нових випадків коронавіруса. Загальне число хворих досягло 281 752 осіб. За добу померло 94 людини (всього 2631), одужали 4207 (всього 67 373)