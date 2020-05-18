Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Канаді розбився літак ВПС

18.05.2020

В Канаде разбился самолет ВВС

Пілот встиг катапультуватися. Після цього літак звалився на землю, пошкодивши житловий будинок біля аеропорту міста Камлупс.

Літак пілотажної групи канадських ВПС The Snowbirds розбився біля аеропорту міста Камлупс в провінції Британська Колумбія, заявила прес-служба Королівських військово-повітряних сил Канади (RCAF). Про це в неділю, 17 травня, повідомляє телеканал CBC.

ВПС Канади уточнили, що пілот встиг катапультуватися. після цього літак звалився на землю, зачепивши житловий будинок.

“Наше пріоритетне завдання в даний час – визначити стан особового складу та допоміжного персоналу аварійних служб. При необхідності буде надана додаткова інформація”, – йдеться в повідомленні ВПС Канади в Twitter.

Як повідомляють ЗМІ, літак впав незабаром після зльоту. Двоє пілотів встигли катапультуватися. Один льотчик помер, а інший був доставлений в найближчу лікарню на кареті швидкої допомоги.

Раніше Україна заявила, якщо переговори з Іраном у справі авіакатастрофи літака МАУ біля Тегерана зайдуть у глухий кут, Україна і інші постраждалі країни звернуться в міжнародні арбітражі, зокрема в Міжнародний суд ООН.

Читайте також:   Суд відмовив екс-губернатору Брянської області Денін в УДО
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *