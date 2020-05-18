Вчені скомпонували дієту, яка здатна вбити стійкий рак

Дієту вже випробували на мишах, і та дала позитивний ефект — гризунам вдалося позбутися від ракових клітин.

Вчені з США та Італії представили нові докази того, що специфічна дієта в поєднанні з вітаміном С може вбивати рак. Про це пише PressRoom.

В основу запропонованої системи лікування вчені взяли низькокалорійну рослинну дієту і вітамін.

«Дієта, яка імітує голодування, змушувала клітини людини реагувати таким чином, ніби організм дійсно голодував. Другим компонентом лікування була висока доза вітаміну С», — розповідають автори ідеї.

Спочатку вчені перевірили дію лікування по черзі: окремо дієту, окремо вітамін С. Така стратегія показала зниження зростання ракових клітин і незначне посилення їх загибелі.

«Однак поєднання дієти і вітаміну С показало дивовижний результат. Воно вбивало майже всі ракові клітини в культурі», — заявили вчені.

Вчені уточнюють, що позитивної динаміки їм вдалося досягти тільки в ракових клітинах з мутацією KRAS, яка вважається однією з найскладніших в терапії раку.

«Мутації в гені KRAS сприяють опору більшості протиракових методів лікування і знижують успішний результат у пацієнта. Мутації KRAS зустрічаються приблизно у чверті всіх типів пухлин», — йдеться в дослідженні.

В даний час команда вивчає вплив голодування або низькокалорійної рослинної дієти в поєднанні з іншими протираковими препаратами у пацієнтів з раком молочної і передміхурової залози.

: aspekty.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.