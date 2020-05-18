Fitch підтвердило кредитний рейтинг Білорусі на рівні “В” зі стабільним прогнозом

16 травня, Мінськ /Кор. БЕЛТА/. Рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги Білорусі за зобов’язаннями в іноземній і національній валютах на рівні В, прогноз “стабільний”. Рейтинг єврооблігацій Білорусі також підтверджений на рівні В, повідомили БЕЛТА в Міністерстві фінансів Білорусі.

Рейтинг відображає поліпшену макроекономічну стабільність, високий рівень доходів на душу населення, виважену бюджетну політику і бездоганну історію погашення боргу.

При цьому Fitch відмічені слабкі перспективи зростання економіки, висока схильність державного боргу валютним ризикам, невисокі золотовалютні резерви, вразливість банківського сектора.

На думку агентства, проведена в Білорусі фіскальна і монетарна політика дозволить зберегти макроекономічну стабільність і управляти ризиками рефінансування боргових зобов’язань, незважаючи на істотний вплив пандемії COVID-19.