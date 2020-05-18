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“З розумом – проблеми”: відомий шоумен Кондратюк жорстко “розніс” Усика і Ломаченка

18.05.2020

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко як сильні спортсмени, однак в розумовому жанрі дуже слабенькі.

Відповідну заяву зробив популярний продюсер, шоумен і телеведучий Ігор Кондратюк у коментарі expres.online.

Кондратюк зазначив, що йому байдуже, якщо скандальні боксери припинять виступати під прапором України. Шоумен не розуміє, як Ломаченко і Усик можуть бути кумирами для когось.

Він також переконаний, що слова цих спортсменів не мають жодної цінності, а вчинки поза рингом – не вартують виїденого яйця.

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