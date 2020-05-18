В Україні не збираються вводити паспорта здоров’я для туристів, — Кулеба

Ідея паспорта здоров’я для туристів перетинають кордон в Україні не обговорюється. На міжнародному рівні є такі ідеї, але поки вони не матеріалізовані.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає «РБК-Україна«.

За його словами, з практичних рішень там поки схиляються до таких, що при в’їзді потрібно буде, наприклад, показати довідку про те, що у людини за певну кількість днів був негативний ПЛР-тест на коронавірус.

І потім, після повернення додому, чоловік повинен посидіти в самоізоляції, зробити ще один тест.

Як повідомлялося, в Україні можуть з’явитися «паспорта здоров’я», якщо вони будуть введені в світі і рекомендовані ВООЗ після пандемії, заявила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів.