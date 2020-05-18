У Лондоні протести проти карантину закінчилися арештами

Лондонська поліція заарештувала 19 осіб у суботу за умисне порушення правил соціального дистанціювання на знак протесту проти коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє Reuters.

Столична поліція розказала, що група людей у Гайд-парку в центрі Лондона протестувала проти реакції уряду на пандемію COVID-19 та ігнорувала неодноразові прохання розійтися.

“Офіцери вкотре застосували зважений підхід і спробували розігнати групу. Це призвело до того, що 19 осіб були заарештовані, а ще десять отримали повідомлення про фіксоване покарання”, – повідомили в поліції.