Кільце навколо Росії у справі MH17 стискається, – заступник глави МЗС

Україна розраховує, що у справі про катастрофу літака “Малайзійських авіаліній” на Донбасі до відповідальності притягнуть вище військово-політичне керівництво Росії.

Про це заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода” заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін.

“Ми з величезним інтересом і увагою спостерігаємо за судовим процесом, який відбувається в Нідерландах. До цього етапу ми теж прийшли не просто… Ми чудово розуміємо, що часові рамки цього процесу можуть мати декілька років. Ми переконані, що цей список не буде обмежено. І що в подальшому ми можемо розраховувати на те, що перед правосуддям постане в тому числі і вище військово-політичне керівництво Російської Федерації”, – сказавши Єнін, який до 2019 року був заступником генерального прокурора.

Він прогнозує, що вироків у справі МН17 доведеться чекати щонайменше кілька років.

“Такі процеси не відбуваються швидко. До того ж, швидкість не має зашкодити якості. Оскільки ми чудово розуміємо всі ризики подальшого оскарження відповідних рішень у Європейському суді з прав людини, нам потрібна якість”, – сказав заступник глави МЗС.

Єнін додав, що мета України – притягнення Російської Федерації та її вищого керівніцтва до відповідальності за факти порушення міжнародного права, за анексію Криму, за втручання військових на Донбасі, в тому числі збиття малайзійського боїнга.

За словами Єніна, важливим є фактор невідворотності, і саме на це робиться ставка.

“Ми бачимо, що поступово кільце навколо Росії стискається”, – зазначив заступник глави МЗС України.