Італія виходить з карантину: що дозволено з 18 травня

Італія з понеділка, 18 травня, зважилася зняти значну частину карантинних обмежень, введених в середині березня з-за поширення захворюваності COVID-19.

Італійці нарешті зможуть повернутися до звичних аспектам повсякденного життя – серед іншого, людям дозволили знову відвідувати перукарні і ходити на шопінг. Про це повідомляє Sputnik.

«Уряд усвідомлює, що слідом за зняттям заборон ситуація з зараженнями може погіршитися. Але ми не можемо чекати вакцини», – заявив прем’єр-міністр Джузеппе Конте.

Відкриваються заклади сфери послуг і безліч підприємств

Отже, в Італії нарешті повноцінно відкриються бари і ресторани, кондитерські, кафе-морозиво та інші підприємства громадського харчування. З 4 травня вони працювали тільки на винос, однак тепер відвідувачам дозволять проходити всередину – виключно при дотриманні заходів безпеки і соціальної дистанції.

Що стосується перукарень та салонів краси, то візити до них стануть можливі тільки по запису і при тих же захисні заходи.

Крім цього, відкриваються в країні і магазини роздрібної торгівлі, аутлет-центри, торговельні комплекси. Вхід у такі заклади буде обмежений їх місткістю з обов’язковим носінням маски, а при примірці речей доведеться одягати рукавички.

Згідно з даними національної асоціації комерсантів Concommercio, з понеділка в Італії відновлять роботу 800 тисяч підприємств. Інші ж експерти відзначають, що зняття обмежень в країні дозволить відкрити приблизно 6 з 10 підприємств.

Італійцям дозволили ходити в храми і музеї

З 18 травня у італійських церквах відновляться меси за участю віруючих. Такий же дозвіл отримали і музеї, проте більшість з них не готові до відкриття і обіцяють запрацювати з початку червня. Пізніше, з 15 червня, планується відновлення роботи кіно і театрів – з глядацькими місцями на відстані.

Примітно, що уряд вніс зміни і режим пересування по країні. Якщо з 4 травня італійці отримали можливість відвідувати близьких у межах одного регіону, то тепер їх поїздки в своїй області нічим не обмежені.

«Можна їхати куди хочеться – магазин, гори, на озеро, море», – заявив Конте.

Це означає, що для поїздок людям більше не потрібно заповнювати спеціальний документ, в якому раніше було необхідно вказати одне з невідкладних причин для виходу з будинку. Хоча режим поїздок тільки в разі необхідності збережеться для подорожей з одного регіону Італії в інший. За словами прем’єра, імовірно, він триватиме до 3 червня.

Туристам не потрібно проходити обсервацію

Також з 3 червня Італія скасує проходження карантину для прибувають з країн ЄС, відновивши тим самим режим вільних поїздок в межах Європи. За словами Конте, це створить передумови для відновлення туризму.

З 25 травня італійська влада запланували також відкриття тренажерних залів і спортивних центрів. При цьому залишається невирішеним питання з проведенням пляжного сезону – незважаючи на обумовлені в декреті правила розташування для шезлонгів, забезпечення захисту майбутніх відпочиваючих поки виглядає туманно.

Зазначимо, що повернення Італії до нормального життя йде з випередженням раніше прийнятого графіка. Адже спочатку передбачалося, що більшість звичних зручностей будуть доступні італійцям тільки з 1 червня. Однак це стало можливим завдяки позитивній динаміці епідеміологічної ситуації: ще в кінці квітня індекс репродукції вірусу R0, позначає середня кількість здорових людей, яких заражає один носій вірусу, впав нижче одиниці, а минулого тижня кількість видужали перевищила половину від усіх випадків зараження.