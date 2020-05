В Європі Росію звинуватили у поширенні фейків про коронавірус

У світі за посередництва «дружніх Кремлю джерел» поширюються конспірологічні теорії або дезінформація про новий коронавирусе. Про це, як передає Bild am Sonntag, заявив представник Єврокомісії Пітер Стано.

Ці джерела, а також російські госСМИ, націлені на те, щоб «підірвати авторитет Європейського союзу», вважає він.

Прийняття брехні про коронавирусной інфекції за правду також може завдати шкоди системам охорони здоров’я європейських країн, додав Стано.

Москва поки не відреагувала на його заяви.

Як повідомлялося, The New York Times у квітні випустила матеріал, в якому звинуватила Москву в організації системи дезінформації, яка сприяє поширенню небезпечних хвороб, у тому числі коронавіруса і Еболи. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав статтю низькопробної публікацією. У травні це ж видання, а також The Financial Times і Bloomberg написали, що Росія нібито занижує кількість померлих пацієнтів з COVID-19. На це різко відреагували вже в Мзс РФ.