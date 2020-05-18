Демократи США почали нове розслідування проти Трампа

Представники демократів у Конгресі США почали нове розслідування проти президента Дональда Трампа.

На цей раз розслідування стосується звільнення їм генерального інспектора Держдепартаменту США Стіва Линіка, повідомляє Радіо Свобода.

Демократи припускають, що Линік міг почати розслідувати правопорушення держсекретаря Майка Помпео, який є одним з найближчих соратників президента, з-за чого його і звільнили.

«Такі дії (звільнення Линіка — ред.), які очевидно мають на меті захист секретаря Помпео від особистої відповідальності, підірвали б фундамент наших демократичних інститутів і можуть бути незаконним актом відплати», — вказали в заяві Еліот Енгель, голова комітету у закордонних справах Палати представників, і Боб Менендес, лідер демократів у комітеті з міжнародних відносин Сенату.

Є повідомлення, що Помпео міг зловживати своїм службовим становищем, зокрема змушувати своїх підлеглих купувати продукти або гуляти з його собакою.

Про звільнення Линіка у Білому домі заявили 16 травня — воно було ініційовано за рекомендацією Помпео. За законом же Білий дім повинен повідомити про звільнення Конгресу за 30 днів до цього.

Демократи вимагають, щоб адміністрація Трампа передала документи, пов’язані з звільненням Линіка, а також інформацію про розслідування, яке він проводив. Зазначимо, що Линік вже третій звільнений Дональдом Трампом чиновник, починаючи з квітня. Всі звільнені вивчали неправомірні дії влади.