Vodafone підняв ціни на популярні тарифи

З 15 травня Vodafone Україна підвищує вартість всіх популярних тарифів RED, SuperNet і Joice, в середньому, на 20%.

Виняток становитимуть тільки соціальні тарифи для найбільш чутливих груп населення.

Так, незмінними залишаються умови тарифної лінійки Family, яка включає безлімітні дзвінки в мережі оператора та 60 хвилин на інші мережі, безлімітний обмін повідомленнями в Viber, WhatsApp, Skype, Telegram.

Також без змін залишається архівний тариф Light і Light+.

Починаючи з 15 травня компанія перегляне умови в ряді інших тарифів передплаченого зв’язку.

Компанія пояснює ці зміни, в тому числі, і тим, що на даний момент у неї практично відсутні доходи від роумінгу, які раніше складали суттєву частину інвестицій в мережу.

«Vodafone, на відміну від інших учасників ринку, не переглядала тарифи в кінці минулого року, ні на початку, що змушує компанію актуалізувати тарифи», — зазначили в прес-службі Vodafone Україна.

З 15 травня 2020 зміняться умови тарифних лінійок RED Extra (XS, XS-2, S, M, L), RED (XS+, S, M, L), Unlim 3G, 3G+.

З 27 травня 2020 року змінюються умови лінійок Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 і Joice.

В середньому вартість цих тарифів зміниться на 20%.