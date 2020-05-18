«Слуга народу» Богуцька з безробітним чоловіком купили дві квартири та авто

Народний депутат від президентської партії «Слуга народу» Ліза Богуцька разом з непрацюючим вже два роки чоловіком змогли придбати дві квартири в столиці і автомобіль. Про це повідомляє сайт Олександра Дубинського з посиланням на декларацію парламентарія за 2019 рік.

Згідно з документом, у подружжя Богуцких є:

– дві земельні ділянки в Хотянівці Київської області на 1191 кв. м, які були отримані у власність у 2015 році;

– п’ять квартир: три в аннексированном Криму (Сімферополь — 46 кв. м і 58,8 кв. м, Мирне — 42 кв. м), дві — у Вишгороді (75 кв. м кожна). Всі квартири були куплені в 2014-2016 роках. Вартість однієї із квартир на момент отримання права власності (2014 рік) — 572 тис. гривень;

– житловий будинок (86 кв. м) в Сімферопольському районі АР Крим;

– автомобіль Hyundai Coupe (2008 р. в.), бортовий напівпричіп КРД 050105, куплений в 2010 році.

Готівкою в сім’ї Богуцких зберігається $4,5 тис.

За 2019 рік Богуцька отримав 157 тис. грн зарплати у Верховній Раді, 24 тис. грн матеріального блага по оплаті витрат у навчанні, виплачена партією «Слуга народу» та 304 грн банківських відсотків.

«Як не дивно, але чоловік депутата Олесь Богуцький ніякого місця роботи і доходу в 2019 році не мав. Також, до речі, як і в 2018 році. Два роки тому не працював ні Олесь, ні Ліза, якщо вірити поданими в НАПК документами», – зазначають журналісти.

У той же час в 2018 році Богуцкие отримали 71 тис. грн грошових подарунків, а Олесь Богуцький – 5 тис. грн страхової виплати.

Раніше SKELET-info повідомляв, що народний депутат від «Слуги народу» Ростислав Тістик у свої 27 років володіє кількома квартирами в Києві та Львові, а також автомобілем за 500 тис. грн.

А який у минулому році народним депутатом від «Слуги народу» викладач Бердичівського педагогічного коледжу, засновник і керівник ГО «Центр розвитку Бердичева» Богдан Кіцак істотно поліпшив своє матеріальне становище.

Нагадаємо, за півроку роботи Верховної Ради голосування найчастіше пропускали «Слуги народу», депутати від «Опозиційної платформи – За життя», а також «Батьківщини».

Також повідомлялося, що зарплати помічників народних депутатів Верховної Ради IX скликання становлять десятки тисяч гривень, а деякі отримують і більше 100 тисяч.

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SKELET-info

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«Слуга народу» Богуцька з безробітним чоловіком купили дві квартири і авто оновлено: 18 травня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0