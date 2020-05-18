У Токіо не залишили надій Кремля: Курили японці загрожують захопити швидко

Непоступливість Москви за Курильського питання може підштовхнути Токіо до вирішення територіального спору з Росією силою. У всякому разі, подібного розвитку подій не виключають аналітики видання Sohu («Рало»).

«Японія намагається вести себе максимально доброзичливо по відношенню до Росії, однак, це не більше ніж маска. Токіо вкрай роздратований і не залишає надій відібрати Курили. По всій видимості, саме таку мету перед собою поставив Сіндзо Абе», — цитує авторів портал «ПолитРоссия».

А оскільки дипломатичними хитрощами Росію схилити до компромісу не вдається, Токіо, як наголошується в публікації, доведеться йти на прямий військовий конфлікт.

Втім, результат такого зіткнення експерти Sohu напророкували заздалегідь. І він не в користь Японії. Оскільки, на їх думку, потрібно всього 24 години, щоб силове захоплення Курильських островів обернувся для агресора великими неприємностями.

Зрозуміло, що пропонований Sohu сценарій, скоріше, конспірологічний. Зараз як раз більше ймовірності, що конфлікт у регіоні може виникнути у Китаю зі Сполученими Штатами.

Але, з іншого боку, у Токіо тоді «під шумок» теж з’явитися шанс у розрахунку на допомогу американців зіграти свою гру…

Як відомо, нещодавно на Окінаві, де розміщена основна частина американських військових об’єктів в Японії, в тому числі найбільша за межами США база ВПС, пройшли чергові спільні американо-японські маневри, на яких відпрацьовується проведення десантних операцій.

А буквально напередодні стало відомо про доставку на авіабазу Корпусу морської піхоти США «Ивакуни», що на острові Хонсю, перших двох із сімнадцяти конвертопланов MV-22B «Osprey».

За даними Центру аналізу світової торгівлі зброєю (ЦАМТО), Японія стала першою зарубіжною країною, якою поставлено конвертопланы V-22. Вони надійдуть на озброєння Сухопутних сил самооборони Японії. Кілька апаратів, імовірно, розмістять на борту нових 19500-тонних есмінців-вертольотоносців класу «Изумо».

Токіо планує використовувати машини, які, як зазначається, розширять можливості японських Сил самооборони з проведення десантних операцій, перш за все, для забезпечення захисту віддалених острівних територій.

Тобто, американо-японський військовий тандем продовжує нарощувати свою міць в регіоні. І закономірно постає питання, а чи готовий наш Тихоокеанський флот до самого непередбаченого розвитку подій?

Не секрет, що за часів СРСР цього флоту надавався особливий пріоритет. Але після розпаду Союзу потенціал його значно знизився, оскільки за 90-ті роки лихоліття чисельність кораблів скоротилася майже в два рази.

— Сьогодні російський військовий флот фактично переживає другу молодість, — коментує ситуацію військовий експерт, капітан 3-го рангу запасу Дмитро Литовкин — На озброєння надходять нові кораблі різних класів, атомні підводні човни. І Тихоокеанський флот в цьому процесі не виняток. Всі новітні ракетні підводні крейсера типу «Борей» сьогодні йдуть саме на Тихий океан.

Нагадаю також, що на Тихоокеанському узбережжі розпочато модернізацію найбільшого в Росії суднобудівного заводу «Зірка», який в перспективі буде виробляти не тільки ударні кораблі, але і авіаносні — є і така задумка.

І, власне кажучи, інфраструктура флоту, це не тільки кораблі, але це і літаки, які сьогодні надходять на озброєння знаходяться в регіоні частин і підрозділів. Це берегові ракетні комплекси типу «Бастіон». І, звичайно, С-400.

В даний час Тихоокеанський флот, загалом-то, являє собою досить потужну, єдину і добре керовану структуру. Тому побоюватися якоїсь прямої агресії проти нього не доводиться. До того ж, при будь-якій агресії Росія, в принципі, залишає за собою право превентивного ядерного удару.

Японія і США це знають — про це йдеться у відкритих документах, які декларують наші можливості. Тому враховують.

Якщо ми подивимося на взаємини офіційного Токіо і Москви, вони достатньо відкриті і прямолінійні. Переговори нашого президента і прем’єр-міністра Японії проводяться регулярно.

Мало того, ми проводимо спільні маневри в регіоні. Не так часто, як з іншими нашими союзниками. Але добросусідство і партнерство Росією і Токіо постійно підкреслюються. Тому що, ми знаємо, що Токіо розраховує вирішити проблему островів мирним шляхом. Росія дотримується такої ж концепції.

«СП»: — Виходить, японцям не прийде в голову розв’язувати конфлікт через острови з Росією?

— Дивно було б думати інакше. Росія — ядерна держава. Це і є відповідь.

«СП»: — За планами, до 2020 року Тихоокеанський флот, як відомо, повинен був отримати 40 нових бойових кораблів, у тому числі сучасних атомних підводних човнів, корветів, фрегатів, десантних і протичовнових кораблів. Цей план виконується, або проблеми все-таки існують?

— Плани в основному виконуються. Але ряд істотних проблем є. Скажімо так, «ахіллесова п’ята», це газотурбінні двигуни. Вони необхідні для великих кораблів дальньої океанської морської зони.

Малі ракетні кораблі, які у нас зараз є на Каспії, на Чорному морі і на Балтиці, вони використовують дизельні двигуни. З дизелем у нас все в порядку, тому переозброєння в частині малих військових кораблів на ТОФ питань не викликає.

Як і атомне кораблебудування. Тому що з атомними енергетичними установками у нас теж все в порядку.

Що стосується газових установок, то у нас є підприємства, які впритул займаються цим питанням. У якийсь момент ці установки з’являться в промислових масштабах, і, відповідно, можна буде будувати абсолютно спокійно кораблі і вводити їх в дію. Можливості російської промисловості сьогодні такі, що вони дозволяють в найкоротші терміни збільшити виробництво кораблів будь-якого класу.

Доктор історичних наук, професор Інституту країн Сходу Анатолій Кошкін до сценарію китайського видання теж ставиться скептично:

— Наші відносини з Японією через проамериканської позиції офіційного Токіо, звичайно, не на тому рівні, на якому могли б бути. Але уявити ситуацію таким чином, що японці мають якісь плани військового відторгнення Курильських островів, я не можу. Тому що це явно надумані моменти.

Хоча, дійсно, є в Японії сили, які про це говорять. Був, скажімо, випадок, коли один з депутатів японського парламенту, будучи на Курилах, в нетверезому стані запропонував «відвоювати» острова назад. Але це аж ніяк не означає, що Японія всерйоз розраховує в якості одного з варіантів — військове вирішення цього питання.

Особливо підкреслю, що Sohu, це все-таки не державне видання, а приватне. Тому прогнозами цього видання я б не став приділяти серйозної уваги.

Приміром, у статті говориться, що якщо Японія захоче підключити до вирішення проблеми островів американців, що ті, мовляв, втручатися не будуть. Але це абсолютно нереальна ситуація, оскільки між Японією і США існує так званий Договір безпеки, який передбачає, що в разі створення якоїсь військової небезпеки, вони повинні один одному припадати на допомогу.

«СП»: — Мається на увазі договір від 1960 року про взаємне співробітництво і безпеку?

— Так. Звичайно, нарощування мощі Сил самооборони Японії, воно турбує. Причому, турбує не тільки нас. Але і Китайську народну республіку. І Північну Корею.

Тим більше що все робиться всупереч японської Конституції, яка забороняє Японії володіти збройними силами і урочисто відмовляється від права ведення війни. Інша справа, що все це вже давним-давно забрано. І, насправді, збройні сили Японії, за різними експертними оцінками, займають шосте чи сьоме місце за військовим витратам і оснащення у світі.

Зрозуміло, ми не можемо не звертати на це увагу. Що, власне, і проявляється в оснащенні нашої угруповання на Далекому Сході, в тому числі, і на Курилах, відповідної новітньою військовою технікою. Це можна тільки вітати.

Але я б не став говорити, про навмисному створенні якоїсь небезпечної ситуації з боку Японії.

Є, втім, можливість провокацій недержавного масштабу, хоча за цим, звичайно, можуть бути і відповідні політичні сили.

Справа в тому, що в Японії існує досить багато правонаціоналістичних, реваншистських організацій, які цілком можуть влаштувати провокацію, навіть з висадкою на нашій території.

І що, застосовувати зброю проти них? Це теж загрожує…

Тому наше керівництво і наш МЗС повинні відповідним чином, як я вважаю, працювати з японськими партнерами з тим, щоб виключати подібні заклики і спроби здійснення таких от провокацій. А говорити про повномасштабну війну за Курили, я вважаю, в даний час не варто.

«СП»: — Ви думаєте, проблема мирного договору буде дозволена?

— Такої проблеми, на мій погляд, не існує. Через 75 років після беззастережної капітуляції Японії говорити про якийсь мирному договорі, це абсолютний нонсенс.

У наших ЗМІ іноді пишуть, що нібито у нас з Японією досі існує де-юре стан війни. Це дурість. Бо стан війни між СРСР і Японією було припинено 19 жовтня 1956 року в першій статті радянсько-японської спільної декларації, яка була ратифікована в грудні того ж року.

Ніякого стану війни між нашими країнами немає. А тому немає необхідності укладати якийсь додатковий мирний договір.

Просто нагадаю, що у нас немає мирного договору з Німеччиною. І ніхто з цього приводу не страждає, не висловлює будь-яких побоювань. Більш того, з Німеччиною ми досить ефективно розвиваємо і торгово-економічні зв’язки, і культурний обмін (зараз у зв’язку з санкціями є деяке охолодження, але, тим не менше).

А в 70-е ФРН ділила як раз з Японією перше і друге місця по торговельно-економічному співробітництву з Радянським Союзом. Тому ніякого впливу відсутність мирного договору на взаємовигідне співробітництво не надає.

Цей мирний договір є прийомом для японського уряду, який згідно підписати його тільки за умови здачі Курильських островів. Іншої мети у них немає.