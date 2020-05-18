«Пощастило з пацієнтами»: відомий лікар зворушив мережа розповіддю про боротьбу з коронавірусом

У дніпровській лікарні ім. Мечникова, де повертають до життя українських захисників із зони ООС на Донбасі, також успішно лікують інфікованих коронавірусом.

«Команда добровольців-коронатерапевтов успішно долає кисневу недостатність та інші ускладнення у хворих з COVID-пневмонією», — написав у Facebook заступник головного лікаря лікарні Юрій Скребець.

Доктор пише, що всі хворі, у яких діагностували інфікування коронавірусом, вижили, навіть літні люди і вагітна жінка.

Те, що не захворів жоден співробітник Мечникова, це результат найсуворішого дотримання вимог протиепідемічного режиму та професіоналізму медиків.

Лікар нагадує, що коронавірус — це не вигадка, не химера і не світова змова, а реальність. Він закликає людей пам’ятати про це.

Доктор показав фото одного дня його чергування в травні.