В Україні і світі вшановують пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу

Щорічно 18 травня в Україні і світі відзначають День пам’яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу.

Напередодні в Києві на будівлі Офісу президента України розмістили відео-інсталяцію про злочини радянської влади та сьогоднішньої Росії проти кримських татар.

«Сьогодні, в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, ми згадуємо про страшний злочин, наслідком якого стали тисячі людських життів і скалічених доль. Людей саджали в вагони і відправляли за тисячі кілометрів від рідної землі. Багато кримські татари повернулися з війни з медалями за взяття Берліна. І побачили порожні будинки.

Той ранок у 1944-му називають трагічним періодом в житті кримськотатарського народу. Лише через 40 років вони отримали можливість повернутися додому. Здавалося, всі біди позаду. І в 2014 році в результаті анексії Криму багато українців і кримських татар були змушені знову покинути свою землю.

А ті, хто залишився, страждають від висновків, обшуків та утисків.

Ми віримо, що обов’язково настане день, коли Крим повернеться в Україну. Кримські татари і українці повернуться в рідні будинки, зберуться за одним столом, щоб разом сказати: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу і нашу свободу! Вічна пам’ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу», — написав президент Володимир Зеленський у своєму Телеграм-каналі.

У Києві та інших містах України заплановані заходи, присвячені цій трагедії. Траурні заходи пройдуть також у багатьох країнах світу.

На будівлі постійного представництва України при ООН підняли кримськотатарський прапор з траурною стрічкою на знак пам’яті тисяч кримських татар, депортованих з Криму у 1944 році.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга під час зустрічі з депортованими сказав: «Я особисто пам’ятаю жертв кримськотатарського вигнання, згадуючи трагічну історію Вайта Мухтарова, який жив у вигнанні і пояснював жахи сталінського режиму».

У столиці канадської провінції Манітоба — Вінніпег — до річниці депортації кримських татар підняли кримськотатарський прапор. Він буде майоріти до заходу сонця 18 травня.

Нагадаємо, 18 травня 1944 року почалася операція з депортації кримських татар. За два дні, 18-20 травня, з Криму було виселено 180 014 осіб. Протягом року від голоду, хвороб і виснаження загинули більше 30 тисяч кримських татар.

У 1989 році депортація була визнана Верховною Радою СРСР незаконною і злочинною. 12 листопада 2015 року Верховна Рада України визнала депортацію з Криму в 1944 році кримських татар геноцидом і проголосила 18 травня Днем пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.