В Одесі величезне дерево впало прямо на кіоск з продавщицею: момент події потрапив на відео

В мережу виклали відео НП в Одесі, де дерево впало прямо на кіоск, де продавалися овочі.

Відео з Одеси в мережу виклав ресурс «Х…я Одеса». «Дерево впало на Ніжинській, 54 — кут Льва Толстого на кіоск з овочами. З дівчиною, яка торгує, все добре, тільки шоковий стан», — йдеться у коментарі до відео.

А ось і сам момент падіння дерева.

Тим часом в Укргідрометцентрі попереджають, що в понеділок, 18 травня, в Україні очікуються пориви вітру до 15-20 метрів в секунду (перший рівень небезпеки, жовтий). Винятки становитимуть лише південні і південно-східні регіони. А в більшості районів Одеської, Миколаївської і Запорізької областей — надзвичайний рівень пожежної небезпеки.